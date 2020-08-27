فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عبر أنابيب الصرف إلى الحمامات

كتبت إيناس البنا

مع تطور جائحة الفيروس التاجي، تظهر المزيد من المعلومات حول كيفية انتشار الفيروس في المجتمع، وقد أقرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا أن فيروس كورونا 2 ، وهو الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا (COVID-19) ، ينتشر عبر الهباء الجوي ، وهو عبارة عن قطرات صغيرة تظل معلقة في الهواء.

الآن، كشفت دراسة جديدة أن الفيروس قد ينتشر عن طريق الهباء الجوي عبر أنابيب الصرف في الحمامات، بعد أن فحص العلماء شقة مهجورة في قوانجتشو، الصين، وتضيف النتائج إلى مجموعة الأدلة التي تشير إلى أن الفيروس قابل للانتقال عبر الهباء الجوي.



انتقال كورونا عبر انابيب الصرف الى الحمامات

انتقال محمول جوا كشفت العديد من الدراسات أن COVID-19 يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في المستشفى. كشفت العديد من الدراسات أن COVID-19 يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في المستشفى.

يُعرَّف الانتقال المحمول جواً بأنه انتشار عامل مُعدٍ من خلال نشر نوى القطيرات (الهباء الجوي) التي تظل معدية عند تعليقها في الهواء لمسافات طويلة ووقت طويل ، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

في البداية ، قالت منظمة الصحة العالمية إن انتقال فيروس -CoV-2 المحمول جواً يمكن أن يحدث أثناء الإجراءات الطبية التي تنتج الهباء الجوي ، مثل الإرذاذ، ومع ذلك ، فقد أظهرت الأدلة الحديثة أن انتقال العدوى عن طريق الهواء يمكن أن ينتشر أيضًا في المناطق المغلقة حيث توجد تهوية سيئة ، مثل المكاتب.

يمكن للهباء الجوي ، الذي يبلغ قطره الديناميكي الهوائي <5 ميكرومتر ، أن يخترق بسهولة في عمق المناطق السنخية في رئتي المارة، وفي الوقت نفسه ، يُعتقد أن القطيرات الكبيرة تنشأ من الجهاز التنفسي العلوي وتستقر بسرعة وقريبة نسبيًا من مصدرها.



تنتشر في الحمامات يهدف فريق من الباحثين من مركز الصين لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC) ، وجامعة يوتا ، وجامعة نانجينغ الطبية ، إلى مراجعة الأدلة على انتقال الهباء الجوي لـ SARS-CoV-2. يهدف فريق من الباحثين من مركز الصين لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CCDC) ، وجامعة يوتا ، وجامعة نانجينغ الطبية ، إلى مراجعة الأدلة على انتقال الهباء الجوي لـ SARS-CoV-2.

للوصول إلى نتائج الدراسة التى نُشرت الدراسة في مجلة Environmental International، أجرى العلماء "تجربة محاكاة تتبع في الموقع" لتقييم ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتشر عبر أنابيب الصرف الصحى من خلال جزيئات صغيرة محمولة في الهواء ، والتي تتولد عن قوة تدفق المرحاض.

لاحظ الفريق حادثة وقعت في فبراير ، عندما تم العثور على -CoV-2 RNA على عينات سطحية ، مثل تلك المأخوذة من مقبض الدش والحنفية والمغسلة ، في حمام شقة غير مأهولة.

و يقع الحمام في الطابق 16 ، الذي كان فوق شقة خمسة أشخاص مصابين بـ COVID-19 ، تم تشخيصهم بين 16 يناير و 30 يناير.

قال الفريق إن تجربة محاكاة التتبع في الموقع أكدت أيضًا إمكانية نقل الهباء الجوي عبر أنابيب الصرف بعد شطف المرحاض في الطابق 15، و أظهر الفريق أنه تم العثور على بخاخات في مراحيض الشقق في الطابقين 25 و 27 من المبنى.

نظرًا لوجود خطر انتقال الهواء في الأماكن المغلقة ، فإن توفير تهوية طبيعية كافية ، وزيادة معدلات تبادل الهواء ، وتقليل استخدام تكييف الهواء المركزي ، كلها أمور بالغة الأهمية. يجب تعقيم مركبات النقل العام بانتظام ، كما يجب تنظيف الحمامات جيدًا بشكل منتظم.

والأهم من ذلك ، أن ارتداء الأقنعة ، وتجنب الأماكن المزدحمة ، والتباعد الجسدي ، ونظافة اليدين المناسبة لا تزال هي أفضل الطرق لمنع العدوى وانتشار COVID-19.