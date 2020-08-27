فيديو.. خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر (الحلقة 3)

كتب ـ حازم حسين

فى ظل الضربات المتتالية لها تسعى جماعة الإخوان لإعادة بناء أركانه المُتهدّمة عبر هيكلة لجنة الأشبال، وتشكيل جناح جديد باسم «وحدة الشرائح» والذى كشف "اليوم السابع" عن مهمّتها المتمثلة فى استقطاب الطلاب من المدارس والأندية.

وتركز الخطة على التجنيد المباشر عبر وضع قائمة بالمدارس على مستوى الجمهورية وإعداد دراسات شاملة عنها لاختيار المنشآت الأكثر صلاحية أو ما تُسمّيها الجماعة «المدرسة النموذجية».

وتتضمن الخطة ما يسمى بـ"لجنة المدارس" ولمعرفة قائمة المشاهد المستهدفة شاهد الفيديو التالي..