اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر (الحلقة 3)

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:56 م
فيديو.. خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر (الحلقة 3) تجنيد الأطفال
كتب ـ حازم حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل الضربات المتتالية لها تسعى جماعة الإخوان لإعادة بناء أركانه المُتهدّمة عبر هيكلة لجنة الأشبال، وتشكيل جناح جديد باسم «وحدة الشرائح» والذى كشف "اليوم السابع" عن مهمّتها المتمثلة فى استقطاب الطلاب من المدارس والأندية.

وتركز الخطة على التجنيد المباشر عبر وضع قائمة بالمدارس على مستوى الجمهورية وإعداد دراسات شاملة عنها لاختيار المنشآت الأكثر صلاحية أو ما تُسمّيها الجماعة «المدرسة النموذجية».

وتتضمن الخطة ما يسمى بـ"لجنة المدارس" ولمعرفة قائمة المشاهد المستهدفة شاهد الفيديو التالي..

 

 


جماعة الاخوان

الاخوان

تجنيد الأطفال

مدارس الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اليوم السابع" تواصل انفرادها بخطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر.. أوراق "وحدة الشرائح" تفضح برنامج السيطرة على المدارس.. رصد وإحصاء المؤسسات القابلة للاختراق.. التعليم الخاص واللغات والدولى هدف للتنظيم (الحلقة 3)

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:09 م

مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر.. خلايا الإرهاب النائمة تنفذ أجندة الشرائح الإخوانية (2) فيديو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:55 م

"اليوم السابع" تواصل انفرادها بخطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:56 م

الحلقة الأولى.. أسرار مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر "فيديو"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:41 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة