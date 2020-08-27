اليوم السابع
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فنون العصا في مكتبة الإسكندرية غدا

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:57 ص
فنون العصا في مكتبة الإسكندرية غدا فنون الرقص بالعصا
الإسكندرية جاكلين منير

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يستضيف مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية غدا الجمعة  التاسعة مساء عرضًا راقصًا لفنون العصا يقدمه مركز مدحت فوزي بملوي، وذلك على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي يقدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس

ومركز ملوي لفنون العصا أُنشئ في منتصف التسعينيات بمبادرة لإحياء تراث مصري فرعوني أصيل من رقص وتحطيب ولعب بالعصا، على يد كلٍّ من: حسن الجريتلي، ومدحت فوزي الذي أُطلق اسمه على المركز بعد رحيله، وقد قام المركز بعدة جولات ناجحة داخل مصر وخارجها في هولندا، وفرنسا، والبرازيل، وسوريا.

جدير بالذكر ان الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على  المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد  الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في اطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.

 


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