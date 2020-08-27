فصل الكهرباء من 9 صباحا لـ1 ظهرا لمدة 4 أيام بمدينة بنى سويف للصيانة

بنى سويف ـ أيمن لطفى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا وعلى مدار 4 أيام قادمة "اعتباراً من السبت وحتى الثلاثاء فى الأسبوع القادم" عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات.

وأوضح قطاع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار يوم السبت 29 أغسطس الجارى عن مناطق (أرض الحرية 1 و2 و3، والجوازات القديمة، برج زيزينيا، برج الحياة، وشارع الأوتوبيس) لإجراء صيانة بمغذى الحرية، فيما يتم فصل التيار يوم الأحد 30 أغسطس عن مناطق (عمارات السكة الحديد، إشارات السكة الحديد، السكة الحديد) لصيانة مغذى الإشارات.

بينما سيتم فصل الكهرباء يوم الاثنين 31 أغسطس عن مناطق (شارع العمدة، مقبل القديم، الاستئناف، مبنى الإعلام، الطب البيطرى، الطب البيطرى، مستشفى الجامعة، النجدة)، وذلك لصيانة مغذى التطبيقين، فى حين سيتم فصل الكهرباء عن مناطق (الطرق والكبارى، المدرسة الفكرية، مديرية الصحة، زهور مكة، مدينة الزهراء 1و2و3، وبرج طه على) وذلك لصيانة مغذى الثلاجة.

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى، وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.