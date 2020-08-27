اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 10:34 م
خالد صلاح
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فرنسا تسجل 6111 إصابة بفيروس كورونا في ثانى أكبر زيادة يومية

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:13 م
فرنسا تسجل 6111 إصابة بفيروس كورونا في ثانى أكبر زيادة يومية تفشي فيروس كورونا
رويترز

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أعلنت فرنسا اليوم الخميس تسجيل 6111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام وثاني أكبر زيادة يومية على الإطلاق.

وهذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس آذار خلال العزل العام، في ذروة الجائحة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا وصل إلى 259698.

وزاد عدد الوفيات بواقع 32 عن يوم الثلاثاء ليصل إلى 30576. وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات أمس الأربعاء لم يكن متاحا بسبب مشكلة فنية.


فرنسا

كورونا

كوفيد 19

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