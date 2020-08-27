فتوى اليوم..ما حكم من أكل أو شرب ناسيا فى صيام يوم عاشوراء ؟

كتب لؤى على

يواصل اليوم السابع تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لأمانة الفتوى بدار الافتاء ، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا فى نهار يوم عاشوراء ،وجاء رد اللجنة كالآتى:

من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.

قالت دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى وقت سابق أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده .