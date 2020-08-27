فتاة أمريكية تعترف بسعيها لتقديم الدعم لتنظيم "القاعدة" الإرهابى

وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن فتاة أمريكية اعترفت بمحاولتها تقديم الدعم لتنظيم "القاعدة" الإرهابى، وجاء في بيان لوزارة العدل بحسب" روسيا اليوم"، يوم الأربعاء، أن المدعوة تنوزا جمال حسن، البالغة 22 سنة من العمر، اعترفت بأنها حاولت استمالة اثنين من الطلاب إلى دعم "القاعدة"، عندما كانت طالبة في جامعة بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 2017.

وفي وقت لاحق من العام ذاته، توجهت المتهمة إلى كابول للانضمام إلى صفوف "القاعدة"، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أفغانستان بعد فشلها في مرور التفتيش الجمركي بمطار دبي في طريقها إلى العاصمة الأفغانية، وفى عام 2018 حاولت الفتاة إضرام النار في مبنى الجامعة في خطوة لدعم التنظيم، ووجهت إليها تهم إضرام النار، وهي تواجه عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما في حال إدانتها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 35 ألف دولار.