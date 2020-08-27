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فؤاد السنيورة لـ"اليوم السابع": حكومة حسان دياب كانت "أراجوز " بيد حزب الله

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:09 م
فؤاد السنيورة لـ"اليوم السابع": حكومة حسان دياب كانت "أراجوز " بيد حزب الله السنيورة خلال حواره مع "اليوم السابع"
رسالة بيروت - إيمان حنا

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قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة المستقبل النيابية سابقا؛ أؤيد تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة ولكن ليست على شاكلة حكومة حسان دياب التى كانت "أراجوز" بيد حزب الله.
 
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أضاف السنيورة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"؛ فلنعود لاتفاق الطائف الذي وضع أساليب للتعامل مع هذا الوضع. يمكن أن يكون المجتمع الدولي وأصدقاء العرب وأشقاؤه عوامل مساعدة كي يعود لبنان للطريق الصحيح، ولكن ليس بفرض الشروط أو الوصاية عليه، ودعم أشقائنا عامل مهم أيضا لإعادة لبنان لمحيطه العربى فهو بمثابة رئة له، ومصر بالتحديد لها دور تاريخيفي العالم العربي للعمل على تعزيز التكامل العربي ودعم الحقوق العربية، فالعرب يقوون بمصر ومصر تقوى بالعرب.
 
 
وأضاف؛ أيضاً للملكة العربية السعودية دور مهم في هذا الصدد، وهنا أؤكد أن العرب وجدوا أنفسهم وهم أسهموا بذلك أيضاً بين مطرقة إسرائيل وسندان إيران وعلينا التكاتف واتخاذ موقف عربى موحد داعم للحقوق العربية ورافضة للتدخل في الشؤون العربية الداخلية من قبل الدول الإقليمية إيران وإسرائيل وحتى من تركيا.
 

السنيورة

لبنان

حزب الله

حكومة حسان دياب

فؤاد السنيورة

اخبار لبنان

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