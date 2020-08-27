اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 12:52 م
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غلق إداري لمحطة مياه أهلية بالحسينية لعدم وجود تراخيص

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:11 م
غلق إداري لمحطة مياه أهلية بالحسينية لعدم وجود تراخيص محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محاف الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرورعلى كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصول أصحابها على التراخيص القانونية وإلتزامهم بالإشتراطات البيئية والمواصفات القياسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمرورالميدانى على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصولها على تراخيص قانونية وتنفيذ القرارات الصادرة ضد الأنشطة التي تعمل بدون ترخيص، فتم تنفيذ قرارالغلق الإداري رقم 85 لسنة 2020 الصادرمن رئاسة المركز لمحطة مياه الشرب الأهلية ملك المواطن  " م. ع. ا. م "  بناحية السعدي بشارة التابعة للوحدة المحلية بسعود بالإشتراك مع مركز شرطة الحسينية وإدارة شئون البيئة بالمركز.

وتم تحرير المحضر رقم 7671 لسنة 2020 إداري الحسينية وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية والبيئية وتم غلق الباب الرئيسي للمحطة الباب وهو الباب الوحيد للمحطة ووضع الشمع الأحمر عليه  وذلك تاكيداً على قوة مؤسسات الدولة في تطبيق القانون على المخالفين.

 


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