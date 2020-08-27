اليوم السابع
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غرق شوارع باكستان فى مياه الأمطار الغزيرة والسيول.. فيديو وصور

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:12 م
غرق شوارع باكستان فى مياه الأمطار الغزيرة والسيول.. فيديو وصور سيول في باكستان
كتب محمد سعودي

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تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا ترصد غرق شوارع مدينة كراتشى في باكستان بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقد تجاوز هطول الأمطار الغزيرة فى أغسطس معدلات قياسية سجلت منذ 89 عاما فى مدينة كراتشى، وكان يوم الخميس ثالث يوم تهطل فيه الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، حيث لقى ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم حسبما ذكرت وسائل الإعلام، فى حين اضطر السكان لترك منازلهم.

 وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو غرق الشوارع في كراتشي بسبب مياه الأمطار الغزيرة، فيما حاولت السلطات نقل العائلات المتضررة والنازحة إلى منشآت تعليمية، فى حين نفذ الجيش عمليات إنقاذ وإغاثة.

أمطار غزيرة وسيول في كراتشى
أمطار غزيرة وسيول في كراتشى

 

وفي وقت سابق، قال سردار سارفاراز، كبير مسؤولى الأرصاد الجوية فى البلاد، لرويترز "وفقا لبياناتنا لم تهطل الأمطار بهذا القدر مطلقا فى شهر أغسطس"، وأضاف أن تلك البيانات تعود إلى عام 1931، أى قبل 16 عاما من حصول باكستان على استقلالها عن بريطانيا.

وعبر عبد الرازق داوود، مستشار رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لشؤون التجارة، عن تخوفه من أن هذه الأمطار قد تلحق ضررا بصادرات البلاد. وكتب داوود على تويتر "نؤجل شحنات صادراتنا ومن ثم قد تتأثر صادراتنا لشهر أغسطس".

جهود لإنقاذ المتضررين
جهود لإنقاذ المتضررين

 

عمليات إنقاذ للمتضررين
عمليات إنقاذ للمتضررين

 

غرق سيارة في مياه الأمطار
غرق سيارة في مياه الأمطار

 

غرق شوارع مدينة كراتشى
غرق شوارع مدينة كراتشى

 

 


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