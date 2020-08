غرق شوارع باكستان فى مياه الأمطار الغزيرة والسيول.. فيديو وصور

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورا ترصد غرق شوارع مدينة كراتشى في باكستان بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

#Gravitas | Floods have devastated several cities in Pakistan.

From Karachi to Balochistan and Khyber Pankhtunkhwa - most provinces are struggling to deal with the heavy downpour. @palkisu gets you a ground report. @ImranKhanPTI pic.twitter.com/NPR4PyyKKE