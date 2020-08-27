اليوم السابع
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عضو بـ"المستوردين: تحديد عمل المحلات يقضى علي عشوائية التجارة

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:29 م
عضو بـ"المستوردين: تحديد عمل المحلات يقضى علي عشوائية التجارة صورة أرشيفية لمحلات مغلقة
كتب أحمد حمادة

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قال متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية إن تحديد مواعيد غلف المحلات التجارية سيقضي علي عشوائية التجارة التي تشهدها الأسواق المصرية.
 
وأضاف بشاي، في تصرحات صحفية اليوم أن تحديد مواعيد ثابتة لكل نشاط سيجعل المستهلك يعتاد علي عمليات الشراء خلال هذه الفترة، ولن يؤثر في شيء علي ربحية المحلات التجارية.
 
وأشار إلي تحديد فترة العمل لها العديد من المنافع الأخري أهما توفير الطاقة، وعودة القاهرة الي رونقها السابق، حيث سيكون هناك متسع كبير من الوقت في عملية النظافة، وإعادة ترميم البنية التحتية ورصف الطرق، وكذلك توفير الهدوء للمناطق السكنية.
وأضاف إنه لا يوجد بلد في العالم متروك فيه حرية الفتح والغلق لأصحاب الأنشطة التجارية، لافتا إلي أكثر المدن تقما مثل نيوروك في امريكا تغلق المحلات الساعة السابعة أو الثامنة مساءا، بإستثناء بعض الأنشطة التي يحتاجها السكان.
وأشار إلي أن المقترحات التي أرسها اتحاد الغرف التجارية لوزراة التنمية المحلية راعت تحديد كل نشاط علي حدة وكذلك طبيعة جرافية المحافظات.
 
 وأعد الاتحاد العام للغرف التجارية، المقترحات النهائية بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية، وتضمنت مقترحات الغرف التجارية لتنظيم مواعيد المحلات التجارية الآتي:
 
أولاً: المحال:الأنشطة المقلقة للراحة تفتح من الساعة 8 صباحًا، وباقي المحلات تفتح الساعة 5، ولا يجوز الفتح قبل هذا الموعد.
تُغلق المحلات التجارية (شاملة المحلات التجارية داخل المولات التجارية) الساعة 11 مساء في الصيف من السبت إلى الأربعاء، وفي الشتاء يجري الإغلاق الساعة 10 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة تغلق المحال التجارية في الصيف الساعة 12 مساء وفي الشتاء الساعة 11 مساء.
 
ثانيًا: المطاعم والكافيهات (شاملة المولات التجارية): تغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا وفي الشتاء تغلق الساعة 12 مساء، ويومي الخميس والجمعة تغلق الساعة الثانية صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء.
 
مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق السياحية، في الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء، وفي الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحا صيفا وشتاء.
 
ثالثًا: المحال المقلقة للراحة (الورش والأعمال الحرفية):تغلق الساعة 6 مساء صيفا والساعة 5 مساء شتاء في جميع أيام الأسبوع.
 
كما استثنت الغرف التجارية محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات بأن تعمل على مدار 24 ساعة.
 
واقترحت الغرف التجارية أن تكون مواعيد الإغلاق بالنسبة للأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بأن يسمح لها باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.
 
 

المستوردين

المحلات

ساعات عمل المحلات

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