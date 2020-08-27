عشان تبقى مستعد.. لو ابنك جاله اكتئاب بعد تنسيق الثانوية اعرف ازاى تتعامل

كتبت نهير عبد النبى

يعانى العديد من طلاب الثانوية العامة فى هذه المرحلة من الاكتئاب الشديد، وذلك نتيجة الخوف على مستقبلهم ونتائج الرغبات التى قدمونها فى التنسيق، وهنا يأتى دور الابوين فى الوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تخطى الأزمة حتى لا يزداد الأمر سوءا.

وحسب ما ذكره موقع healthychildren فإن هناك نصائح لعلاج الاكتئاب عند الاطفال وهى:

1:تشمل أساسيات الصحة العقلية الجيدة اتباع نظام غذائي صحي ، ونوم كاف ، وممارسة الرياضة ، والعلاقات الإيجابية مع الآخرين في المنزل والمدرسة.

2:قلل من وقت الشاشة وشجع النشاط البدني والأنشطة الترفيهية مع الأصدقاء أو العائلة للمساعدة في تطوير علاقات إيجابية مع الآخرين.

3:توفير الأمن والسلامة وعدم احساسه بالذنب.

4:تحدث مع طفلك عن التنمر ، أن تكون ضحية التنمر هو سبب رئيسي لمشاكل الصحة العقلية.

5:ابحث عن مشاكل الحزن أو الخسارة، اطلب المساعدة إذا لم تتحسن مشاكل الحزن، إذا كنت أحد الوالدين حزينًا على الخسارة ، فاحصل على المساعدة وابحث عن دعم إضافي لمراهقك.

6:قلل من التوتر لأن معظم المراهقين لديهم قدرة منخفضة على تحمل الإجهاد. تعد التسهيلات في العمل المدرسي أمرًا بالغ الأهمية بالإضافة إلى انخفاض التوقعات في المنزل فيما يتعلق بالأعمال المنزلية والإنجازات المدرسية.

7:ساعد ابنك المراهق على تعلم مهارات التفكير والتأقلم مع الوضع .

8:ساعد ابنك المراهق على الاسترخاء بالأنشطة البدنية والإبداعية، ركز على نقاط قوته.

9:تحدث إلى طفلك واستمع إليه بحب ودعم، شجع المراهقين على مشاركة مشاعرهم بما في ذلك أفكار الموت أو الانتحار، طمأنهم أن هذا شائع جدًا مع الاكتئاب.

10:ساعد ابنك المراهق في النظر إلى المشكلات بطريقة مختلفة وأكثر إيجابية.