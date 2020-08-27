اليوم السابع
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عثمان الخشت يشكر "كامبريدج" على العودة لنظم تقييم طلاب الثانوية الإنجليزية

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:05 ص
عثمان الخشت يشكر "كامبريدج" على العودة لنظم تقييم طلاب الثانوية الإنجليزية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر للمجلس الثقافي البريطاني والهيئات البريطانية ذات الاختصاص، ومؤسسة "كامبريدج"، علي شجاعة قرار إعادة النظر في معايير تقييم طلاب الثانوية الإنجليزية iG والتي تسببت في سخط وإحباط على مستوى العديد من البلدان في العالم، نتيجة اعتماد نظام تقييم غير عادل ومخالف لما تم الإعلان عنه مسبقاً.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، حسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن مراجعة "كامبريدج" النظام والرجوع إلى معايير تقييم أكثر عدلا يعد نموذجا محترما لعدم الإصرار على الخطأ، مؤكدا على أن ما قامت به الهيئة البريطانية من شجاعة الرجوع للمنطق والعدل أعاد الثقة الكبيرة للطلاب وأولياء الأمور فيها مرة أخرى.
 
جدير بالذكر، أن  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أول من أثار مشكلة طلاب الثانوية البريطانية، وتبنى قضيتهم من خلال عدة بيانات إعلامية استنكر فيها سياسات كامبريدج، وطالب مؤسسة كامبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة، كما طالب الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كامبريدج، وهو الأمر الذي استجابت له كامبريدج بشجاعة وثبات.
 
 

 



 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

الثانوية البريطانية

اخبار مصر

كامبريدج

رئيس جامعه القاهره

الثانويه الانجليزيه

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