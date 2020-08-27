طوكيو (أ ش أ)

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو"، تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في العاصمة إلى 20 ألفا و96 حالة، وأفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن أرقام اليوم جاءت أعلى مقارنة بالحالات الـ 236 التي تم تسجيلها يوم أمس الأربعاء، مع ارتفاع عدد الإصابات بعد انخفاضها بشكل كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع.