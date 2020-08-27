وشهدت طوكيو إصابات جديدة بأرقام ثلاثية على مدار الشهر بأكمله تقريبا، باستثناء يوم الاثنين الماضي. وعلى الرغم من أن العاصمة سجلت رقما قياسيا يوميا يبلغ 472 حالة في الأول من أغسطس، إلا أن عدد الحالات ظلت في انخفاض ملحوظ منذ منتصف الشهر الجاري.