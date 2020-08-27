طوارئ مياه الشرب بقناة السويس لإصلاح كسر خط عمومى بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ، بأنه جارى حاليا العمل فى إصلاح كسر بخط مياه بشارع عبد الحليم محمود ، بجوار المدرسة الفندقية من خلال فريق فنى تابع لطوارئ المياه بهيئة قناة السويس.. وقال قاسم خلال تصريحات صحفية، بأنه انتقل إلى موقع الكسر فور حدوثه للبدء فى إصلاح خط المياه وسرعة الإنتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة .

واضاف أن المناطق التى تأثرت بالكسر تشمل " مناطق الصفا وزمزم وخديجة وبعض مناطق من حى الزهور" .

كما أكد رئيس الحى ، أنه تم الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى مكان الحادث لسحب تجمعات المياه الناتجه عن الكسر فضلا الدفع بعدد اللوادر والمعدات التابعة للحى لرفع كميات من الرتش والرمال لتصريف تجمعات المياه بواسطه بالوعات المطر .

وتابع : بأنه تم غلق خط مياه الشرب عن المناطق المجاورة التى تاثرت بكسر ماسورة المياه العمومية بالمنطقه البالغ قطرها 12 بوصه ، مما أدى إلى حدوث حفره بعمق 2 مترا ، تحت سطح الأرض لمتابعة أعمال الإصلاح تحت إشراف مجدى عزت سكرتير الحى وإدارة الصيانة ، وقد وقع فى الساعات الأولى لصباح اليوم وقد خلف الكسر حفره بعمق 2 متر تحت سطح الأرض ، وتم غلق المياه عن المناطق المجاورة والبدء فى أعمال الاصلاح تحت إشراف مجدى عزت سكرتير الحى وإدارة الصيانة .

إصلاح خط كسر مياه بمنطقى بحى الضواحى ببورسعيد

إصلاح خط كسر مياه بمنطقى بحى الضواحى ببورسعيد

إصلاح خط كسر مياه بمنطقى بحى الضواحى ببورسعيد

إصلاح خط كسر مياه بمنطقى بحى الضواحى ببورسعيد

إصلاح خط كسر مياه بمنطقى بحى الضواحى ببورسعيد