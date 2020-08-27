ضبط 3 موظفين بالقاهرة حولوا عقار سكني لتجاري

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 3 موظفين بالقاهرة لاستغلالهم موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهم من تعديل إستخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام "ثلاثة موظفين" بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة بإستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع "شخصين - مقيمان بذات الجهة"، وتمكينهم من تعديل إستخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى– على خلاف الحقيقة – للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضارى بحى مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات إستخدام العقارات من سكنى إلى تجارى، مما أضر بالمال العام .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.