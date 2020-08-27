ضبط 3 مصانع بدون تراخيص وتحرير 472 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا، حملة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار، وأسفرت الحملة عن ضبط ، 3 مصانع بدون ترخيص وتحرير 472 مخالفة متنوعة، حيث تم تحرير 15 محضر مخالفه تموينية وصحية و412 وإدارية و 35 غرامه فورية و11 محضر إشغال طريق .

وتم ضبط مصنع للجبن بدون ترخيص وتم التحفظ على 5 الاف لتر لبن مجهول المصدر وبراميل ومعدات وأدوات تستخدم في المصنع، ومصنع سناكس بدون ترخيص وتم التحفظ علي 1350 كرتونه بها اكياس معده للبيع و16 جركن زيت طعام سعة 20 لتر و 55 بكرة استيكر أكياس، وعدد كبير من الكراتين الفارغه و50 كيس زرة مجروشة زنة 50 كيلو ومعدات وأدوات وأكياس وبراميل مستخدمة في المصنع.بالإضافة إلى ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص، وتم التحفظ على 2000 لتر كلور 1000 لتر فنيك وجراكن بها مواد كيميائية و50 زجاجه صابون سائل سعه ا لتر و50 جركن صابون سائل سعة 4 لتر و 25 زجاجه فنيك، وعدد كبير من الزجاجات والجراكن الفارغه وميزان حساس وجراكن ومعدات وأدوات تستخدم في المصنع والتعبئه ، كما تم ضبط 4 طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين .



حملة تموينية على المحلات (1)



حملة تموينية على المحلات (2)



حملة تموينية على المحلات (3)



حملة تموينية على المحلات (4)