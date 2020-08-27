ضبط مزرعة سمكية بأرض زراعية بالدقهلية تستخدم الحيوانات النافقة طعام للسمك .. صور

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت حملة مكبرة برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من ضبط مزرعة سمكية تغذى الأسماك على الحيوانات الميتة، بمدينة بني عبيد على مساحة 350 مترا وسط الأرض الزراعية، بحوض الجرن بحفر بمنطقة السنبارى، بمدينة بنى عبيد، بعمق 2 متر وتجريف للأرض الزراعية .

وتلاحظ للحملة وجود كلاب وعظام حيوانات نافقة وريش فراخ بالمزرعة.

وكشفت الحملة أن مزرعة القراميط تتغذى على مخلفات وأحشاء الطيور، وكذا الحيوانات النافقة، مثل الكلاب، والمواشى، والأغنام النافقة، كما تلاحظ أثناء الحملة على جانبى المزرعة، تواجد روث حيوانات، وسبلة طيور، وبواقى، وعظام حيوانات.

وعلى الفور تم استدعاء مدير الجمعية الزراعية، وقام بتحرير محضر تجريف أرض زراعية لصاحب الأرض، وتم إحضار حفار وردم الحفرة بالكامل وقامت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد قابيل رئيس المدينة استمرار مثل هذه الحملات للقضاء على كل ما هو فاسد للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين من اهالى المركز .

جاء ذلك فى حضور المهندس محمد سعد مدير الإدارة الزراعية، والدكتور على منصور مدير الإدارة البيطرية، وربيع سلطان مدير الرقابة التجارية، وأشرف محمود مفتش الصحة، واحمد عبد القادر مدير الجمعية الزراعية رقم 1 ، وايمان عبد الرحمن من التفتيش المالى.