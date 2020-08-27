ضبط عاطلين تعديا على حارس أمن مركز طبى فى مشاجرة بـ 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين، هشما المركز الطبي فى مدينة 15 مايو، واعتديا بالضرب على حارس الأمن، بسبب رفضه دخول شقيقتهما، المصابة بدون كمامة؛ لصرف العلاج الخاص بها، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا، من أخصائي، يفيد بتعدي شخصين على الأمن الخاص بالمركز الطبي على حارس أمن، بجانب تهشيم البوابة الخاصة بالمركز وبعض الألواح الزجاجية بالداخل لاعتراضهم على عدم دخولهم مرتدين الكمامة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أ. م. أ"، 26 سنة، عاطل ، وشقيقه "م"، 21 سنة، عاطل ، والسابق ضبطه واتهامه في 4 قضايا آخرها رقم 4559 لسنة 2017 جنح الموسكي سرقة متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالتعدي على حارس الأمن بالضرب، وذلك لمنع شقيقتهما وتدعى "ا. م"، 17 سنة، ومقيمة بمدينة مايو، من دخول المركز بدون كمامة طبية لصرف العلاج الخاص بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.