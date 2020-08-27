ضبط سيارة نقل محملة بـ 1800 زجاجة زيت تموين مدعم بدون فواتير في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، أن إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة، و فريق العمل التابع له بحملات رقابية مشددة بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط سيارة تقل محملة بـ 1800زجاجة زيت تموين بدون فواتير.

كما تم ضبط بقال تمويينى بحيازته 600 زجاجة زيت تموين بدون فواتير، و قد تم تحريز الكميات المضبوطة من السلعة التموينية المدعمة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام .

وكانت مديرية التموين قد تمكنت من ضبط مخزن بدون ترخيص لتعبئة وإعادة تدوير المواد اللاصقة الخاصة بأعمال السباكة بعد انتهاء صلاحيتها وعرضها في السوق مرة أخرى، وتم التحفظ على عدد 480 عبوة حجم العبوة 237 مللى منتهية الصلاحية و4200 عبوة فارغة لتعبئتها مرة أخرى بصلاحية جديدة، وتبين أنها منتهية الصلاحية من حيث البيانات المدونة على العبوة، وضبط عدد 4 برميل زنة البرميل الواحد 200 كجم به محتويات العبوات الفارغة، وعدد 25 برميل زنة البرميل الواحد 150كجم منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.