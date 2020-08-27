صور.. فريق من القابضة للغازات الطبيعية يناقش مد خطوط الغاز مع رئيس مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فريق من الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك في إطار دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بمناطق مسار خطوط الغاز داخل نطاق المركز، حيث قام الفريق بعمل مسح بيئي مصور لمسارات خطوط الغاز ومحطات تخفيض الضغط ومناطق تجمع المخلفات، بالإضافة إلى مقابلات مع السادة ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للمشروع لأهميته للمواطن الإسناوي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المشروع لأنه من المشروعات القومية الهامة والعاجلة ذات النفع العام التي تخدم المواطن الاسناوي، وذلك بعد أن تم مد خطوط الغاز داخل شوارع اسنا والانتهاء من محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي التى تم إنشاءها على مساحة2500م2 لخدمة مركز اسنا.

وأوضح محمد سيد سليمان، أنه عقد سلسلة من الإجتماع مع قيادات الشركات المنفذة لتوصيل خطوط الغاز الطبيعى بالمدينة، تم خلالها خلال مناقشة العمل لتركيب خطوط الغاز بشوارع مدينة إسنا بمعرفة شركة غاز مصر، بحضور المهندس يوسف كمال مدير المشروعات بمركز ومدينة إسنا، وتم خلالها أيضاً بحث خطة الشركة لتنفيذ المشروع وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى داخل شوارع إسنا، بالتنسيق مع جميع الجهات والمرافق لتفادى أى أخطاء تضر بالمرافق العامة سواء أكانت المياه أو الكهرباء أو الصرف أو التليفونات، تمهيداً لتوصيل الخدمة للمنازل، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة عند تركيب خطوط الغاز، وأن يبعد خط الغاز عن خط الصرف والمياه ومسار كابلات التليفونات بما لا يقل عن واحد متر، وكذلك ضرورة الاهتمام بإجراءات التأمين اللازم أثناء حفر خط الغاز وتحديد جميع مسارات المرافق الأرضية، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمرافق العامة.



فريق من القابضة للغازات الطبيعية يناقش مد خطوط الغاز مع رئيس مدينة إسنا (1)



فريق من القابضة للغازات الطبيعية يناقش مد خطوط الغاز مع رئيس مدينة إسنا (2)