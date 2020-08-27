صور.. رئيس وزراء بريطانيا يكافح السمنة بممارسة الرياضة

كتب محمد جمال

نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية صورا لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أثناء ممارستة للرياضة، بصحبة أحد المدربين، حيث أكدت الصحيفة أن جونسون عانى بشدة أثناء مرضة بكورونا بسبب زيادة وزنة وعدم قدرته على التنفس بشكل جيد لذا قرر أن يخفض من وزنه بشكل كبير، وقال السيد جونسون: "كنت أرغب دائمًا في إنقاص وزني على مر العصور ، وأعتقد مثل كثير من الناس ، أنني أعاني من زيادة وزني - فأنا أتحرك صعودًا وهبوطا، ولكن منذ أن تعافيت من فيروس كورونا ، أقوم بتعزيز لياقتى بشكل مطرد.



بوريس جونسون يمارس الجرى



بوريس جونسون