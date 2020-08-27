اليوم السابع
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صفحات الغش تنشر أجزاء من امتحان الإنجليزى للثانوية دور ثان .. والتعليم تحقق

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:59 ص
صفحات الغش تنشر أجزاء من امتحان الإنجليزى للثانوية دور ثان .. والتعليم تحقق طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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نشرت صفحات الغس الإلكترونى أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان بنصف ساعة، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات الوزارة مصدر الورقة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الطالب المسئول عن تصويرها، إذا ما

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
 
ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.


التربية والتعليم

امتحان الدور الثانى للثانوية

امتحان اللغة الاولى للثانوية دور ثان

اخبار مصر

اخبار مصرية

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