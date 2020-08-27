صحة الوادى الجديد : التحقيق مع موظف اختلس 196 ألف جنيه متحصلات لبن أطفال

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إحالة موظف بالمديرية للنيابة العامة بتهمة اختلاس المال العام، حيث جرى إحالة موظف بإدارة الخارجة الصحية للنيابة العامة بتهمة اختلاس 196 الف جنيه من الأموال المتحصلة قيمة لبن الأطفال الرضع.

وقال محروس، أن المديرية شكلت لجنة لمراجعة أعمال متحصلات لبن الأطفال بعد ورود معلومات عن توقف توريدها، واكتشفت اختلاس 196 الف جنيه وعلى الفور جرى إحالة الواقعة للنيابة العامة والتي باشرت التحقيقات.

وكان قد أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الإثنين، عن تعاقد مديرية الصحة مع شركة متخصصة لتوظيف أفراد أمن ونظافة لخدمة 5 منشآت صحية بالمحافظة باعتمادات تقدر بحوالى 10 مليون جنيه.

أكد محروس، أنه جرى التعاقد مع شركة جديدة غير شركة الأمن السابقة مع الحفاظ على العمالة القديمة وزيادة نسبة العمالة 15 % والحفاظ على المستحقات المالية للموظفين الحاليين، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.