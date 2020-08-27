صاحبة استغاثة طفل الإسماعيلية: "جوز الأم بيعذب الواد وزوجته راضية"

كتب أيمن رمضان

قالت سوزان صلاح زكى، صاحبة الاستغاثة لطفل الإسماعيلية الذى تعرض للتعذيب، إنها تقطن فى شقة مجاورة لشقة أسرة الطفل، ودائماَ ما تسمع صراخ الطفل الصغير الذى يتعرض إلى التعذيب الوحشى على يد زوج الأم، وعندما حاولت إنقاذه من التعذيب يقوم زوج الأم بإخفائه.

وأضاف سوزان زكى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت الطفل وهو يتعرض للتعذيب من قبل زوج الأم وفى حضور الأم نفسها، حتى قامت بأخذ الطفل وإرسال استغاثة لمجلس الوزراء الذى وجه مكتب وزارة التضامن من أجل إنقاذ الطفل، وتابعت: "جوز الأم بيعذب الواد والأم راضية".

وأشادت "سوزان زكى"، بسرعة استجابة الدولة للاستغاثة التى أرسلتها، مشيرة إلى أن الطفل الآن بيد وزارة التضامن من أجل تلقى الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

من جانبها علقت الدكتورة دينا هلالى، دكتوراة فى علم النفس، خلال مداخلة هاتفية أخرى، أن تعذيب الطفل أمام نظر أمه أمر ضد الطبيعة والفطرة ويدق ناقوس الخطر، للوقوف على أبعاد ذلك ومعالجته، وتابعت: "الطفل يحتاج إلى تأهيل نفسى ولابد أن ينسى الواقعة التى تعرض لها، حتى لا يكون شخص عدوانى إذا ترك دون علاج وتأهيل".