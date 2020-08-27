شعبة الذهب تؤكد انخفاض المبيعات إلى 70% بسبب جائحة كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه حدث انخفاض في مبيعات الذهب في الربع الثانى من العام أي من شهر إبريل إلى يونيو، بنسبة 70%، ووصل إنتاج مصر من المشغولات، 1 طن و700 كيلو، مقارنة بعام 2019 كان 5.5 طن، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن المبيعات انخفضت في الإمارات 86% والسعودية 80% والكويت 34% وهم أكثر البلاد استهلاكا للذهب في المنطقة، مشيرا إلى انخفاض المبيعات الستة أشهر الأولى 30%.

وأشار إلى أن السياحة تشغل 5% من استهلاك مصر للمشغولات الذهبية، ومع انقطاع السياحة فإن ذلك أثر على حركة البيع في الربع الثانى من العام، واضطرت بعض المصانع أو الورش التوقف عن العمل مؤقتاً.

وذكر نائب رئيس الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة أسعار الذهب سنويا من 22% إلى 36%، والعام الوحيد الذى رفع عن ذلك عام التعويم 257%، وهذا العام الزيادة 43% منذ أول يناير 2020.