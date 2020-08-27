شرطة فرنسا تشن عمليات أمنية بعد نشر فيديو لتجار مخدرات مسلحين بشوارع جرونوبل

كتب أحمد علوى

شنت الشرطة الفرنسية صباح اليوم عمليات مكثفة ضد تجار المخدرات في منطقة جرونوبل، بعدما تم تداول مقطع فيديو يوم الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي لتجار مقنعين ومدججين ببنادق هجومية مطورة، مرتدين سترات واقية من الرصاص، ويحتفظون بنقطة بيع في منطقة ميسترال في جرونوبل، وقد شاهد أكثر من 200000 شخص المقطع، وتم تصنيف الواقعة استعراض للقوة يحدث في سياق تصفية الحسابات.

وأثارت هذه المقاطع ضجة كبيرة في جرونوبل، لدرجة أن وزير الداخلية جيرالد دارمانين أعلن مساء أمس الأربعاء عن تنفيذ عملية للشرطة بشكل عاجل.

⚠️ VIDÉO CHOC ⚠️



À #Grenoble dans le quartier du mistral, un gang vend sa drogue AK47 à la main dans un parc pour enfants. pic.twitter.com/5REKzvlydZ — Enzo Alias (@Enzo_Alias) August 24, 2020

وفي مقطع فيديو آخر ، يعرض التجار المقنعون بضاعتهم على طاولة ، ربما كان مخدر الحشيش معبأ في أكياس صغيرة، وفي الخلفية، رسمت على جدار أحد المباني في المدينة ، لوحة جدارية تحتفل بتجار المخدرات المشهورين ، مثل بابلو إسكوبار وإل تشابو.

Tu te lève le matin à Grenoble tu vois ça pic.twitter.com/7a6Zodqloq — فنس من كيسكون (@Vinth6ck) August 24, 2020

يذكر ان الاتحاد الوطنى لنقابات الشرطة الفرنسية، قال إن الحالة الأمنية فى مدينة جرونوبل الفرنسية يعتبر كارثى وفقا للتقارير الأمنية التابعة لإدارات التفتيش، ووصف الاتحاد الوطنى للشرطة تلك المدينة بـ"شيكاغو الفرنسية"، على الرغم من أن وزير الداخلية يسكن على بعد كيلومترات قليلة منها.

ووفقا لصحيفة "20 مينوت" الفرنسية، قالت نقابات الشرطة إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع بنسبة 63% فى عدد الجنح، خاصة آخر خمسة عشر يوما وقعت العديد من الاعتداءات أهمها عمليات الطعن والسطو المسلح باستخدام الأسلحة النارية.

وأضاف تقرير نقابات الشرطة الفرنسية، أن المثير للقلق هو تورط من هم دون الـ16 عام فى تلك الجرائم.