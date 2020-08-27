شرطة المسطحات المائية تضبط 7 قضايا مختلفة خلال حملة في أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت شرطة المسطحات المائية بأسوان، اليوم، الخميس، من ضبط 7 قضايا مختلفة، شملت ضبط 475 جوبيا سلك، وضبط 500 متر غزل مخالف، وذلك خلال حملة ترأسها المقدم أشرف جمال.

وأسفرت نتائج الحملة التموينية عن ضبط 30 قضية تموينية متنوعة شملت: قضية سلع منتهية الصلاحية، و8 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تمكنت اليوم الخميس، من ضبط 8 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر ومخدر الحشيش، خلال حملة لإدارة البحث الجنائى، وأسفرت جهود الحملة الأمنية، عن ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو و800 جرام، وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 200 جرام، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين لحين العرض على النيابة.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.