سما المصرى تنهار بعد الحكم بحبسها سنتين: "مظلومة والله معملتش حاجة"

كتب أحمد حسنى

تعرضت سما المصرى، لحالة من الانهيار من البكاء بعد صدور حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بمعاقبتها فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، مرددة: "مظلومة والله معملتش حاجة، حسبى الله ونعم الوكيل".

وحصل "اليوم السابع" على أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصرى" فى القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها سما المصرى بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".

وأوضح أمر الإحالة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية.

- قذفت عن طريق تليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".

-نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.