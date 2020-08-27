اليوم السابع
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زيارة كوشنير لتل أبيب تتسبب فى إلغاء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:11 م
زيارة كوشنير لتل أبيب تتسبب فى إلغاء الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية ترامب وكوشنر
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه تقرر إلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة يوم الأحد، بسبب وصول بعثة أمريكية يرأسها مستشار الرئيس الأمريكى وصهره جاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط في بركوفتش حيث سيجتمعون مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت "معاريف" أنه من المتوقع أن يصل أيضا الرئيس التشادي ادريس ديبي إلى إسرائيل الأسبوع القادم، وبسبب هذه الزيارات السياسية ألغيت جلسة الحكومة الأحد القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة الرابعة على التوالي التي تلغى بها جلسة الحكومة الأسبوعية حيث ألغيت بالمرات السابقة بسبب الأزمة الائتلافية.

على جانب آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي خلال زيارته إلى ألمانيا أن إسرائيل انتقلت من سياسة الضم إلى سياسة التطبيع. وأضاف أن اتفاق التطبيع مع الإمارات يبرهن أنه "فقط عن طريق المفاوضات يمكننا التقدم".


إسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية

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