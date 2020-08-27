روسيا تسجل 121 وفاة و4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 121 حالة وفاة و4711 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال آخر 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.

تبلغ حصيلة الاصابات بفيروس كورونا داخل روسيا، منذ تفشى الوباء، 9755756 إصابة، منها 16804 حالات وفاة منذ بداية الوباء.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، قد أعلنت بالأمس الأربعاء، عن تسجيل 4676 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء (في عدد الإصابات)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل مرتبة متأخرة عالميا من حيث عدد الوفيات.