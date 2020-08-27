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رفع 162 طن قمامة فى حملة مكبرة بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:01 م
رفع 162 طن قمامة فى حملة مكبرة بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية إزالة القمامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة نظافة مكبرة لإزالة التراكمات، حيث رفعت الوحدة المحلية بالمصيلحة 28 طنا من طريق ناصر حتى نهاية ميت الموز والنقطة الوسيطة، وفى الوحدة المحلية بشنوان تم رفع 32 طن قمامة وتسوية الطريق وتمهيده ورفع المخلفات .

وفى الوحدة المحلية بمليج تم رفع 40 طن قمامة ونقلها لمصنع تدوير، وفى الوحدة المحلية باصطبارى تم العمل صباحا بمنظومة النظافة وتمكنت من رفع 12 طنا من أماكن التجمعات والأماكن السكانية بالقرية، وقامت الوحدة المحلية شبرباص برفع القمامة من الطريق رقم 16 بإجمالى 32 طنا وتحويل 4 أطنان منها إلى مصنع تدوير القمامة بحى غرب وتم القضاء على نقطة تجمع على ترعة الباجورية .

وأكدت هناء عقيلة رئيسة المركز والمدينة على استمرار العمل بمنظومة النظافة و رفع كفاءة الطرق حتى يتسنى للمواطن أن يعيش فى بيئة نظيفة و آمنة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بقرى المركز.

 

 

 


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