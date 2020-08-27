ونقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية على موقعها إن ميلاني ولفسون والبالغة 38 عاماً طلبت من الشركة تعويضاً يصل إلى 66.438 شيكل أو 15 ألف إسترليني تعويضاً عن قضية رفعتها عن طريق مركز العمل الديني وهو نفس المكتب الذي كسب قضية مشابهة ضد شركة طيران العال الإسرائيلية عام 2017.

وانتقلت ولفسون، وهي تعمل في جمع التبرعات، إلى إسرائيل منذ 13 عاما وتعيش في تل أبيب وتطلب من شركة الطيران وقف طاقم الطائرة عن مطالبة النساء بتغيير مقاعدهن وفقاً للجنس، ووفقا للقضية، فقد اضطرت ولفسون لدفع رسوم إضافية للمقعد الذي إنتقلت إليه في الممر فى الرحلة التي جرت في أكتوبر الماضي.

وكان رجل يهودي متشدد قد جلس على مقعده وإبنه إلى جواره على مقعدين متجاورين بالطائرة، لكن عندما وصلت وولفسون إلى الجلوس على المقعد المجاور لهما طلب منها تغيير مقعدها على الرحلة إلى مقعد أخر على بعد أكثر من صف للأمام، وتقول وولفسون إنها تعرضت لـ"إهانة وإذلال" بسبب بهذا الطلب.