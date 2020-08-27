يأتي ذلك خلال مؤتمر مشترك من مقر رئاسة الحكومة في ماتينيون مع وزيري الصحة الفرنسي "أوليفيه فيران" والتربية "جان ميشال بلانكير" قبل أقل من أسبوع على بداية العام الدراسي.

وقال "كاستكس" إن "كوفيد-19" ينتشر بسرعة ليس في فرنسا فحسب بل أيضا في أوروبا وبقية دول العالم.. مضيفا أنه بخصوص فرنسا ينتشر بشكل كبير لدى الشباب ما بين 20 و30 عاما وهم يحملون الفيروس دون علمهم بذلك.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن "النسبة الإيجابية تتزايد لدى كل الشرائح ونسبة الحالات في المستشفى تتزايد أيضا"، في كل مناطق فرنسا لاسيما في العاصمة /باريس/ وضواحيها وجنوب شرق البلاد.

وتابع قائلا إنه "يجب أن نتدخل ونضاعف جهودنا بشكل مكثف".. مؤكدا أن "الوضع ليس خطرا ونحن بعيدين عما كان الوضع في مارس وأبريل الماضيين... يمكننا تتبع الفيروس بشكل أفضل، وفي كل منطقة".

