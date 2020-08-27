وأكد الكاظمي أن "المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق"، مشيراً إلى "تطلع العراق إلى بناء علاقات متميزة تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين".

وشدد على "أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

من جانبه ، أكد وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن "المملكة تتطلع إلى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة العربية السعودية".

وبحث الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق.