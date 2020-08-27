رئيس هيئة قناة السويس يكرم العاملين بأنفاق تحيا مصر بعد حسن تعاملهم مع حادث تصادم

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تكريم مجموعة من المهندسين والفنيين ومسئولى الأمن بأنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية، بحضور يحيى المحجوب مدير إدارة الرئاسة، والمهندس أحمد حجازى، مدير إدارة الأنفاق والكبارى، واللواء سماح قنديل، مستشار رئيس الهيئة للأمن، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

يأتى التكريم تقديرًا لحسن إدارة مجموعة العمل بنفقى الإسماعيلية، لحادث تصادم عدد من السيارات داخل النفق منتصف الشهر الجارى.

وأشاد الفريق أسامة ربيع بجهود العاملين بأنفاق تحيا مصر، وحسن إدارة مجموعة العمل لحادث التصادم، وقال الفريق ربيع، إن الأنفاق تعد شريانًا رئيسيًا لتنمية سيناء وربطها بالوطن، وأن كفاءة إدارتها من قبل القائمين عليها يمثل بُعدًا استراتيجيًا مهمًا للأمن القومى للبلاد، لاسيما مع تشغيل الأنفاق على مدار اليوم لمدة 24 ساعة.

رئيس هيئة قناة السويس يُكرم المهندسين والفنيين ومسئولى الأمن بأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية

رئيس هيئة قناة السويس يُكرم مسئولي الأمن بأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية

رئيس هيئة قناة السويس يُكرم المهندسين بأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية

رئيس هيئة قناة السويس يُكرم مسئولي الأمن بأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية

رئيس هيئة قناة السويس يُكرم المهندسين والفنيين ومسئولي الأمن بأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية