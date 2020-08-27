رئيس جامعة حلوان يؤكد فرض رسوم على الراسبين يجعل الطلاب تجتهد

كتب رامى محيى الدين

قال ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن "هناك أصواتا كانت تتساءل لماذا يتم المساواة بين الطلاب المجدين، وغير المجدين الذين يرسبون كثيرا، ونحن كجامعات حكومية الطالب المجد سيتمتع بكافة الحقوق، وهناك طلاب ممن يرسبون لهم نشاطات أخرى".

وأضاف "نجم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم، إن مشروع القانون الذى يقضى بتحمل الطلاب الراسبين جزءا من تكاليف التعليم أعطى للجامعات الحق فى مراعاة الظروف الاجتماعية للطلاب الراسبين، وسيتمتعون بالتكافل الاجتماعى، ولدينا نماذج جميلة ومشرفة في الجامعات من الطلاب الذين ينفقون على أنفسهم في مختلف الجامعات.

وتابع: "هناك قصص كفاح نسمع عنها، وتم ترك مراعاة ظروف الطلاب لمجالس الجامعات، ولن نحاسب السنة الأولى للرسوب كالسنة الثانية وكل طالب له 3 سنوات رسوب الأخيرة تكون من المنزل وهى الفرصة الأخيرة"، مؤكدا أنه مشروع قانون سيتم تطبيقه بعد عرضه على البرلمان وموافقته وأنه سيجعل الطلاب تجد بشكل أكبر وسيقلل نسبة الرسوب وسيجعلها لا تتعدى 10%.