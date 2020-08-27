رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من الأعلى للجامعات لتفقد مبنى طب الأسنان

المنوفية - محمود شاكر

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات والمكلفة بتفقد كلية طب الأسنان، التى تم إنشاؤها بجامعة المنوفية، لوضع تقرير عن بدء الدراسة بالكلية بالعام الدراسى الجديد 2020 /2021 ، وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بالانتهاء من إنشاء الكلية وتجهيزها على أحدث مستوى ، طبقا للمعايير الهندسية والجودة اللازمة لتكون إضافة متميزة لكليات الجامعة ، وتخدم مجالات التخصص بطب الأسنان للنهوض بمستوى الخدمة الطبية ، وتوفير كافة النواحى العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة التى تشمل طب الفم وعلاج اللثة والاشعة ، الاستعاضة الصناعية، وعلاج الذور، والتقويم، وطب أسنان الأطفال، والجراحة.

وتناول اللقاء عرضا مصورا لمبنى الكلية وتجهيزاته منذ البداية، والتأكيد على أهمية افتتاح كلية لطب الأسنان بجامعة المنوفية لخدمة محافظات الدلتا، وتطبيق أحدث الطرق فى تعليم الطلاب لتخريج طبيب مطلع على التطورات الحديثة فى مجال طب الأسنان، وقادر على المساهمة فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية ومواكبة سوق العمل وقادر على المنافسة والتقدم.

هذا وقد قام رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة التى تضم الدكتور خالد أبوالفضل رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، الدكتورة أمانى خليفه مدير الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، الدكتور حاتم أمين أستاذ طب أسنان الأطفال بطب طنطا، يرافقهم الدكتور رباب مبارك أستاذ طب الأسنان بطب القاهرة والمشرف على تجهيز الكلية بتفقد مبنى الكلية المكون من دور أرضى وسبعة أدوار علوية تضم مدرجات وقاعات سيميوليتور ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، وقاعات تدريس وعيادات للتدريب العملى ومكاتب إدارية، وقد أشادت اللجنة بحجم العمل الذى تم بالكلية مشيدين بتواجد الكلية بالمجمع الطبى للكليات والتواصل مع المستشفيات الجامعية لخدمة التدريب العملى للطلاب، والمرضى من المترددين على المستشفيات الجامعية خاصة وأن كلية طب الأسنان من الكليات التى يصحب الدراسة النظرية بها تدريب عملى على كل خطوة من خطوات العلاج يقوم به الطلاب تحت إشراف هيئة التدريس حتى يتقنها الطالب تماماً ويحقق مستوى جيد من الكفاءة العملية يضمن قيامة بنواحى العلاج المختلفة على أكمل وجه.

ورافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشؤون الهندسية.

رئيس جامعة المنوفية ووفد المجلس الأعلى للجامعات

كلية طب الاسنان بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية ووفد المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية ووفد المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية ووفد المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية ووفد المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية ووفد المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية ووفد المجلس الأعلى للجامعات