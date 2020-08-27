اليوم السابع
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رئيس الوزراء الفرنسى يحذر من تفشى فيروس كورونا بين الشباب

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:49 ص
رئيس الوزراء الفرنسى يحذر من تفشى فيروس كورونا بين الشباب رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس
كتب محمد عبد العظيم

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حذر جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسى، من تفشى فيروس كورونا المستجد بين الشباب، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء الفرنسى، قد دعا الفرنسيين إلى التحلى بـ"روح المسئولية" لوضع الكمامات متمنياً أن يشعر الجميع بأنهم معنيون فى المعركة ضد الوباء الذى لا يزال يتفشى فى فرنسا.

وأوضح كاستيكس عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شىء، تتحمل قسطها من المسئولية... لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون فى المعركة ضد الوباء".

وأضاف كاستيكس أنه "ليس ثمة أى عنصر على حد علمى، يسمح بالقول إن كوفيد-19 قد تراجع بقوة"، مشيراً إلى أن إعادة فرض عزل عام ليس هدفاً.


فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسى

فيروس كورونا

كورونا

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