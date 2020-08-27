بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى- اليوم الخميس مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل؛ لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية - وفقا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"- أن الثني شدد خلال على ضرورة استمرار قوات الشرطة بالتحلي بالانضباطية، والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل، مثمنا دور أفراد الشرطة بوزارة الداخلية.
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