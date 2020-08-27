وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية - وفقا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"- أن الثني شدد خلال على ضرورة استمرار قوات الشرطة بالتحلي بالانضباطية، والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل، مثمنا دور أفراد الشرطة بوزارة الداخلية.