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بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى- اليوم الخميس مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل؛ لضمان عدم وقوع أية خروقات.