ذعر بين ركاب طائرة بعد إنزال مصاب بكورونا ومرافقه في لندن.. فيديو وصور

ريهام عبد الله

شعر ركاب طائرة، برعب شديد الليلة الماضية، حيث اندفع مسؤولون يرتدون ملابس خطيرة على متن طائرة ريان إير قبل دقائق من موعد إقلاعها من لندن إلى إيطاليا، وأزالوا راكبًا بعد أن تلقى رسالة نصية تفيد بأنه أثبت إصابته بفيروس كورونا.

ونُقل الراكب ومرافقه من الطائرة قبل دقائق من موعد إقلاعها من لندن وانتقلوا إلى منطقة العزل بالمطار، حيث استقبلتهم السلطات الصحية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

تم بعد ذلك تطهير مقاعدهم وصناديق المقصورة العلوية قبل السماح للطائرة بالسفر إلى بيزا في إيطاليا متأخرة ساعة و 40 دقيقة عن الموعد المحدد، وفقًا لـ Flight Radar.

انتهك الراكب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قيود الحجر الصحي لفيروس كورونا بمغادرة منزله والصعود إلى الطائرة، وقالت شركة ريان إير، في بيان إن الراكب تلقى رسالة نصية قبل دقائق من مغادرته تفيد بأنه أثبت إصابته بـ كوفيد 19.

وقال المتحدث: إن الراكب ورفيقه في السفر تم إنزالهما على الفور ونقلهما إلى منطقة العزل بمطار ستانستيد حيث تم مساعدتهما من قبل سلطات الصحة العامة المحلية.

نظرًا لأن هذا الراكب ورفيقه قد امتثلوا تمامًا للوائح ريان إير الصحية، فقد كانا يرتديان أقنعة في جميع الأوقات في مطار ستانستيد ولفترة قصيرة جدًا (أقل من 10 دقائق) كانا جالسين على متن الطائرة قبل المغادرة.



السلطات الصحية



إنزال راكب

كان هناك القليل من خطر انتقال كوفيد 19 إلى الركاب أو أفراد الطاقم الآخرين، لأنهم جميعًا كانوا يرتدون أقنعة الوجه في جميع الأوقات.

غادرت الطائرة إلى بيزا بعد تأخير لمدة ساعة و 20 دقيقة للسماح بتطهير المقاعد الفارغة وصناديق المقصورة العلوية للامتثال لجميع إرشادات هيئة الصحة البريطانية.