ديتول مصر تتبرع بمنتجاتها العالمية لمحاربة كوفيد 19 بـ65 مستشفى جامعى

تقرير خاص

· روبينو: "

أثبت

مركز أبحاث ديتول

فعالية منتجات

ه

ضد فيروس كورونا المستجد بذات الكفاءة المثبتة سابقاً ضد فيروس كورونا البشرى

H-CoV

، الأمر الذى أقرته

المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى (

AJIC

)

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· عبد الغفار: "

تثمن وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى المبادرة التى قامت بها شركة ديتول المشهود لها عالميا فى مجال تطوير صناعة المطهرات

من خلال 9 مراكز بحثية

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· صقر: "

سارعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بعقد شراكة

بناءة مع ديتول مصر للنهوض بعمليات البحث العلمى والتطوير فى مصر ودعم سبل مكافحة العدوى بالأكاديمية.

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· ديتول مصر تتبرع بـ12 ألف لتراً من سائل ديتول المطهر لدعم عمليات التعقيم والتطهير فى

19 محافظة

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فى إطار ثبوت فعالية منتجات ديتول علمياً ضد كوفيد-19، سارعت ديتول مصر بعقد شراكات بحثية وإقامة العديد من المبادرات المجتمعية مع كبرى وزارات وهيئات الدولة منذ تفشى فيروس كورونا ممثلة فى المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وذلك فى إطار حرصها على تطبيق معايير الوقاية والسلامة بالمجتمع المصري.

فعلى صعيد البحث العلمى والتطوير، بادرت ديتول مصر بعقد مؤتمر طبى عبر ألفيديوكونفراس بالتعأون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لاستعراض خطط البحث العلمى لمجابهة جائحة كورونا ومناقشة أحدث الاختبارات المعملية التى قام بها مركز أبحاث ديتول لمكافحة العدوى، وذلك بحضور كوكبة من أساتذة الأطفال والأمراض الصدرية والجلدية، والكلينيكال باثولوجى وعلماء ألفيروسات والميكروبيولوجى بجامعتى القاهرة وعين شمس.

فى هذا الصدد، استعرض چوزيف روبينو – رئيس قسم الأبحاث والتطوير لمنتجات ديتول بالمملكة المتحدة، أحدث النتائج التى أسفرت عنها الدراسات المعملية للشركة، قائلاً: "بالتعأون مع معامل ميكروباك Microbac العالمية، أثبت مركز أبحاث ديتول فعالية منتجاته العالمية ضد فيروس كورونا المستجد بذات الكفاءة المثبتة سابقاً ضد فيروس ميرس MERS-CoV وفيروس كورونا البشرى H-CoV والإيبولا، الأمر الذى أقرته المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى (AJIC)."

كما أثنى الدكتور محمود صقر – رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالدور المسئول الذى تلعبه ديتول فى مصر، حيث صرح سيادته قائلاً: "حرصت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ تأسسها على الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع المصري. لذا، سارعت الأكاديمية بعقد شراكة بناءة مع ديتول مصر للنهوض بعمليات البحث العلمى والتطوير فى مصر ودعم سبل مكافحة العدوى بالأكاديمية."

وعلى صعيد مبادراتها المجتمعية ومسئوليتها الوطنية، أخذت شركة ديتول مصر على عاتقها تفعيل سبل مكافحة العدوى بمؤسسات وزارة التعليم العإلى والبحث العلمي، حيث قامت بتوفير 12 ألف لتر من سائل ديتول المطهر والمقدر بنحو 2 مليون جنيه لرفع كفاءة عمليات التعقيم والتطهير بـ65 مستشفى جامعى وعدد من الجامعات والمراكز البحثية لمكافحة العدوى بـ19 محافظة من محافظات وجه بحرى مثل الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، ومحافظات وجه قبلى كبنى سويف والمنيا، فضلاً عن محافظات الدلتا مثل دمياط والبحيرة.

من هنا، أشاد الدكتور حسام عبدالغفار - أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى قائلاً: "منذ تفشى فيروس كورونا، لم تدخر وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى جهداً فى حماية طلابها الجامعين وباحثيها وموظفيها والمترددين على مستشفياتها الجامعية ضد هذا الوباء، من هنا تثمن الوزارة المبادرة التى قامت بها شركة ديتول مصر والمشهود لها عالمياً فى مجال تطوير صناعة المطهرات وذلك من خلال 9 مراكز بحثية رئيسية فضلاً عن أخرى فرعية تضم أكثر من 1500 باحث وباحثة حول العالم."

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