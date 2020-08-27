دفن جثمان رئيس الكونغو برازافيل السابق بفرنسا الاثنين المقبل

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ذكرت أسرة رئيس الكونغو برازايفل السابق "باسكال ليسوبا" أنه سيتم دفنه بمدينة (بيربينيا) عاصمة مقاطعة (بيرينيس أورينتاليس) الاثنين القادم الساعة 2:30 حسب التوقيت المحلي لفرنسا.

وأوضحت أسرة الرئيس الراحل - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) اليوم /الخميس/ - أن هناك مراسم دينية ستسبق مراسم الدفن، كما أن جثمان الرئيس الراحل ستعد إلى الكونغو عند استيفاء جميع الشروط خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

وكان "باسكال ليسوبا" قد حكم الكونغو ديمقراطيًا خلال الفترة (1992 - 1997) ولكن تم الإطاحة به إثر حرب أهلية عرفتها البلاد، وأقام بعد ذلك في لندن إلا أن قرر لاحقًا العيش بمنفى في الجنوب الفرنسي وبالتحديد بمدينة (بيربينيا).

يُذكر أن صحة الرئيس السابق تدهورت منذ سنوات، حيث كان يعاني من الزهايمر، إلا أن وافته المنية عن عمر يناهز 88 عامًا؛ إثر المعاناة مع المرض.