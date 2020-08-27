دراسة: بريطانيا لديها أعلى معدل وفيات وأسوأ ضربة للاقتصاد

كتبت: نهال أبو السعود

أكدت دراسة أن المملكة المتحدة لديها أحد أعلى معدلات الوفيات الزائدة إلى جانب أسوأ ضربة متوقعة للاقتصاد، ومن جانبهم حذر أعضاء البرلمان من أن إنقاذ الأرواح أو الاقتصاد في جائحة فيروس كورونا هو "خيار خاطئ".

تُظهر البيانات التي حللتها صحيفة الجارديان أن المملكة المتحدة قد تحملت بالفعل أسوأ ما في الجانبين مع 610 حالة وفاة لكل مليون بينما من المقرر أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5% هذا العام.

قال النائب المحافظ دان بولتر، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) لفيروس كورونا: "إن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقلقة للغاية وتساعد في إظهار خطر التفكير في أن وباء الفيروس التاجي يقدم لنا خيارًا ثنائيًا بين حفظ الاقتصاد أو إنقاذ الأرواح، مضيفا ان هذه ثنائية خاطئة والحقيقة أن التقليل من انتقال العدوى في المجتمع سيسمح بانتعاش اقتصادي أسرع وأقوى.

وأشار إلى أن الاقتراب من" صفر كوفيد "قدر الإمكان في المملكة المتحدة سيسمح بإنقاذ الأرواح في حالة حدوث موجة ثانية وسيؤدي إلى انتعاش اقتصادي أكمل وأسرع من خلال تجنب الأضرار من خلال المزيد من عمليات الإغلاق.

ركز مستشارو الحكومة البريطانية بشكل كبير على أرقام الوفيات الزائدة. وصفها كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، بأنها "المقياس الرئيسي" في المقارنات الدولية.

وقال متحدث باسم الحكومة: "كل حالة وفاة من هذا المرض مأساة ، وتعاطفنا مع كل من فقد أحباءهم، وأضاف: "في جميع المراحل ، استرشدنا بأحدث النصائح العلمية ، وقد سمحت لنا الإجراءات التي اتخذناها بحماية الضعفاء والتأكد من عدم إرهاق NHS ، حتى في ذروة الفيروس"