دب يتسبب فى أضرار بقيمة 45 ألف يورو بإيطاليا بعد هروبه من القفص

كتبت فاطمة شوقى

تسبب دب المعروف باسم بابيلون "Papillon" الموجود فى مقاطعة تورينو، فى زلزال سياسى فى إيطاليا ، حيث تسبب فى أضرار بمبلغ 45 الف يورو، وفقا لصحيفة "البيريوديكو" الإيطالية، وأشارت الصحيفة إلى أن اسم الدب الرمزى هو M49 ، على الرغم من أن الكثيرين يطلقون عليه اسم "بابيلون" ، في إشارة إلى هنري شاريير ، السجين الفرنسي الشهير الذي نجا في القرن العشرين من السجون غير الإنسانية في جيانا الفرنسية.

ويزن هذا الدب حوالى 150 كيلوجرام، ويبلغ طوله حوالى مترين ، وهو سريع وقوى وذكى، لدرجة أنه تخلص مؤخرا من الطوق الإلكترونى الذى وضع عليه لتحديد موقعه.

ويرى العديد من دعاة حماة البيئة ضرورة توفير مكان حر له، حيث أنه يرونه كبطل يسعى إلى الحرية.

وقال ماسيمو فيتورى ، رئيس قسم الحيوانات البرية فى منظمة حقوق الحيوان LAV : "هرب الدب مرة آخرى من القفص الذى يبلغ طوله 60 مترا، والذى تم حبسه فيه من أبريل الماضى، مضيفا "إنه دب مسالم ، لم يهاجم أبدًا أي إنسان ، ولكنه ذكي جدًا ويمقت العيش في مكان مغلق، إنه يريد أن يكون حراً. لدرجة أنه تمكن من الهروب من زنزانة بها قضبان فولاذية طولها 12 مم".

وقال وزير البيئة الإيطالي ، سيرجيو كوستا ، الذي دافع عنه أمام إدارة ترينتو ، التي يحكمها حاليًا ماوريتسيو فوجاتي ، من حزب ليجا اليميني المتطرف: "قتل الدب لا يكون الحل الأمثل، هو فى النهاية مجرد دب ، ولم يهاجم أى شخص".

وليس هذا الدب فقط الذى يتسبب فى اثارة جدل فى ايطاليا، حيث أن هناك دب هاجم رجل شرطة ايطالى وتسبب له فى جروح خفيفة، حيث كان الرجل يقوم بنزهة في بلدة اندالو المحاطة بالجبال عندما خرج الدب فجأة من حرج قرب ملعب لممارسة الرياضة وموقع تخييم على ما ذكرت وكالة "أجي" للأنباء.

وطرح الدب البالغ سنتين ويزن 120 كيلوجراما الرجل أرضا وأصابه بجروح طفيفة على ما ذكرت وكالة "انسا" ، مشيرة إلى القبض على الحيوان فجرا عندما أتى ليأكل من حاويات نفايات.