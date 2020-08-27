خفر سواحل أمريكى يطلق النار على سمكة قرش لإنقاذ 40 شخصا.. صور

ريهام عبد الله

فتح أحد خفر السواحل الأمريكيين، النار على سمكة قرش يبلغ طولها ثمانية أقدام، عندما اقتربت من 40 شخصا من طاقم سفينة كانوا يستمتعون بالسباحة في المحيط الهادئ.

وأطلق اختصاصي الإنفاذ البحري من الدرجة الأولى سينترون، طلقات نيران على سمكة القرش، بعدما رصدها تصنع خطًا مباشرًا نحو زملائه في السفينة، الذين كانوا يسبحون في المحيط، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ونجا جميع أفراد الطاقم، دون أن يصابوا بأذى بعد مواجهة مفاجئة مع مفترس البحر.



حارس يطلق النيران على سمكة قرش



سمكة القرش

تم تسليط الضوء على القصة، في منشور على صفحة خفر السواحل الأمريكية كيمبال على فيسبوك، حيث قال الطاقم المحظوظ إنهم سيعيدون سرد القصة لسنوات.

كان الطقس "مثاليًا "، ولم تكن هناك سفن أخرى في الجوار، وكانت السفينة متمركزة على بُعد كبير من اليابسة، وفقًا لما جاء على موقع فيسبوك. وقفز أفراد الطاقم إلى البحر للحصول على استراحة ضرورية للغاية من الرتابة، وللاستمتاع بالسباحة.

خفر السواحل

تم وضع خطة لضمان سلامة الطاقم بما في ذلك مذكرات السلامة ونظام المساءلة ومحطة الإنقاذ المأهولة وساعة القرش المسلحة المخصصة.

كما تم وضع قارب صغير به طاقم إضافي وسباح على بعد 50 ياردة.

ثم بدأت البروتوكولات المجربة والمختبرة عندما شوهد سمكة قرش في المياه متجهة مباشرة إلى حوالي 30 إلى 40 من طاقم السفينة.