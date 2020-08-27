خالد سليم نقيبا عاما للأطباء البيطريين

كتبت آية دعبس

أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم اجرائها أمس الأربعاء، فوز الدكتور خالد سليم، بمقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، بعد الإنتهاء من فرز أصوات كافة المحافظات.

فيما أوضحت المؤشرات أيضا فوز الدكتور محمد أشرف بعضوية النقابة العامة على مقعد القاهرة والجيزة، والدكتور محمد حجازى فوزة، عضو النقابة العامة كعضو قطاع شرق الدلتا، والدكتور أحمد البندارى عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع وسط الدلتا.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة العامة للأشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة نتائج الانتخابات الرسمية خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وأجرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات التجديد النصفى لانتخابت النقيب العام للأطباء البيطريين، وعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي بمشاركة 55 مستشار، على مستوى الجمهورية.