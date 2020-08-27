اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 06:25 م
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خادم الحرمين يوافق على شمول العاملين فى تطبيقات التوصيل بتعويض ساند

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:03 م
خادم الحرمين يوافق على شمول العاملين فى تطبيقات التوصيل بتعويض ساند خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
وكالات

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ثمن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا "ساند"، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.
 
وأشار محمد الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر، من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

 


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