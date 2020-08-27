كتب ـ محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز الـ 6 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر 183 ألف حالة وفاة بالفيروس، وتصل أعداد الشفاء إلى 3,314,305 حالة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث تحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات والوفيات بهذا الفيروس المستجد.