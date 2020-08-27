يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضى، وتواصل الجهات الطبية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية للتأكد من فعاليته. 

 