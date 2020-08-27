تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز الـ 6 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر 183 ألف حالة وفاة بالفيروس، وتصل أعداد الشفاء إلى 3,314,305 حالة.
وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث تحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات والوفيات بهذا الفيروس المستجد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضى، وتواصل الجهات الطبية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية للتأكد من فعاليته.
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