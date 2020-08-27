حبس موظف شرع فى الاعتداء الجنسى على طفل داخل عقار سكنى فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس موظف لاتهامه بالشروع فى الاعتداء الجنسى على طفل داخل عقار سكنى فى الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف موظف متهم بمحاولة الاعتداء الجنسى على طفل، داخل عقار بالهرم، بارتكاب الواقعة، وصحة التحريات التى أثبتت إدانته، وقال إنه استدراج الطفل بحجة حصوله على طائرة ورقية، للاعتداء الجنسى عليه، وخلال محاولة الطفل الهرب، والإفلات من مطاردة المتهم، سقط من أعلى السلم، ما أسفر عن إصابته، وعلل المتهم ارتكابه الجريمة، كونه يعانى من أزمة نفسية فى الآونة الأخيرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل المجنى عليه، الذين وجهوا اتهاما للموظف بالشروع فى الاعتداء على الطفل، والتسبب فى سقوطه من أعلى السلم، ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، ليتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا يفيد نقل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إلى المستشفى مصابا بنزيف بالمخ، فى حالة حرجة، واتهام أفراد أسرته لموظف بمحاولة الاعتداء الجنسى عليه.

وبإجراء التحريات توصل الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى صحة الاتهام المنسوب للموظف، وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد طارق والرائد محمد سعودى، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وذكر المتهم أمام المقدم محمد الصغير مفتش المباحث الجنائية، أنه استدرج الطفل، للاعتداء الجنسى عليه، وعندما حاول الطفل الهرب، سقط من أعلى سلم العقار، ما أسفر عن إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.